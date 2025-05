Hallaron un cuerpo en la zona donde buscan a un cordobés en Brasil

Brasil. Desde el 15 de mayo pasado, el profesor cordobés José María Alday (70) se encuentra desaparecido en Florianópolis, Brasil. Este domingo las autoridades del país vecino recuperaron un cuerpo en una zona de acantilados donde lo buscaban, y ahora se aguardan los resultados de la autopsia para determinar su identidad.

Alday, quien además es ingeniero agrónomo -ya jubilado-, había viajado a la isla del estado de Santa Catarina el 3 de mayo pasado para visitar a un amigo en el barrio Pantano do Sul. Fue ese hombre quien denunció su desaparición, luego de que no regresara de una excursión turística. Salió a las 10 y lo esperaban después del mediodía, pero nunca volvió.

Entonces la Policía y los Bomberos de Santa Catarina emprendieron un operativo para dar con el paradero del profesor. La última vez que lo vieron vestía bermuda, camisa y ojotas, y entre sus pertenencias tenía apenas su celular y el documento. Tenía pasaje de regreso a Córdoba para el sábado 17 de mayo.

Cuatro días después de su desaparición, el 19 de mayo, una cámara de seguridad de un hospedaje lo captó ingresando a pie al sendero de Lagoinha do Leste. También un guardavidas declaró haberlo visto en esa playa, durante el mediodía. Allí hay acantilados y zonas peligrosas para turistas sin experiencia. No era el caso de Alday, que sabía manejarse en este tipo de terrenos, según contó su familia.

Con estas pistas, las autoridades profundizaron la búsqueda en esa zona y sus alrededores, con rastrillajes en tierra y desde el aire a cargo del Grupo de Búsqueda y Salvamento y el Batallón de Operaciones Aéreas del Cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina. El sábado, finalmente, encontraron el cuerpo de un hombre.

Por las condiciones meteorológicas no pudieron recuperar los restos hasta este domingo al mediodía, cuando se concretó la extracción.

“Sabemos que para muchos, por el tiempo transcurrido, su edad y demás, esperan el peor desenlace. Pero nosotros, que lo conocemos, elegimos confiar y seguir con fe”, dijo tras el hallazgo del cuerpo Sol, hija del hombre desaparecido, a El Doce.