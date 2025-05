Preocupación por una mujer desaparecida en Córdoba: sola y sin contactos en la ciudad

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 solicita colaboración para dar con el paradero de Martina Giuliana Yas, una mujer de 32 años oriunda de Río Gallegos, Santa Cruz, que fue vista por última vez el 21 de mayo a las 14 horas en la calle Aviador Petirossi 3066, barrio Estación Flores, ciudad de Córdoba.

Según se informó, Martina no conoce la ciudad, no tiene amistades ni un lugar donde hospedarse, y desde el momento de su desaparición no se ha tenido más contacto con ella.

Al momento de ser vista por última vez, llevaba una maleta de color celeste con verde manzana, una mochila con diseño de mándalas en azul y rosa y otra mochila de cuerina gris. Vestía un pantalón claro al cuerpo con frunce al costado, una camiseta verde militar de mangas tres cuartos y un pañuelo con flores en tonos verdes y marrones.

Martina mide aproximadamente 1,65 metros, es delgada, de tez trigueña, con cabello marrón oscuro rapado al costado derecho y flequillo corto. Tiene un tatuaje con la figura de un ojo sobre el flequillo y otro debajo del mentón con la imagen de una hoja de cannabis.

Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla debe ser comunicada a la Unidad Judicial 6, al teléfono 4481016 interno 34101, o de manera presencial en Lagunilla 3179, barrio Matienzo, ciudad de Córdoba.