Tras el escándalo: la jueza Makintach se apartó del juicio por la muerte de Maradona

Buenos Aires. La Jueza Makintach renunció a llevar adelante el juicio por la muerte de Diego Maradona tras la difusión del trailer de un documental que se grabó de manera irregular durante la primera jornada del juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió la recusación y dictó un cuarto intermedio de dos horas para conocer los fundamentos de las partes sobre la continuidad del debate oral y público.

La difusión de videos en los que se ve a la jueza Julieta Makintach caminando por los Tribunales de San Isidro y fragmentos de una entrevista realizada en su despacho --que serían parte de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona-- desataron un grave escándalo.

Antes de aceptar su desplazamiento, la jueza había declarado: "Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece".

“No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, justificó Makintach, quien este lunes fue suspendida por tiempo indeterminado como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que a su vez le inició un sumario.

La jueza contempló que no existieron "hechos precisos, claros y potencialmente ilícitos, penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”, y subrayó: "No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”.

Sobre los videos difundidos del documental, señaló: “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“, consignó la magistrada ante el tribunal.

Asimismo, calificó de "torpe" y "desprolijo" el uso de dichas instalaciones para las filmaciones del audiovisual, pero negó participar del mismo.

En el caso de que prospere la anulación, el debate oral y público debería reanudarse en 2026, según consignó Rodolfo Baqué, el defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid

El caso salpica a la jueza porque, además, habría permitido el ingreso de cuatro personas con cámaras en las audiencias sin el aval de las partes. El reclamo fue expresado por Julio Rivas, el abogado del médico imputado Leopoldo Luque, y la queja fue respaldada por la amplia mayoría de los representantes legales, tanto de la querella como de la defensa. También une a las partes el deseo de que el caso no retorne a foja cero.

En estos días la fiscalía deberá investigar si hay pruebas de que la productora trabaja en el juicio y que la magistrada, que cuenta con una carrera de 27 años de trayectoria en San Isidro, haya actuado en favor de la empresa de su hermano.