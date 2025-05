Declararon la nulidad del juicio por la muerte de Maradona

Buenos Aires. Tras más de dos meses de debate y más de 40 testigos, este jueves se declaró nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La decisión fue tomada por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, quienes quedaron a cargo de un tribunal incompleto tras la recusación de la magistrada Julieta Makintach, que protagonizaba un documental del caso sin consentimiento de las partes.

La resolución fue escuchada por los siete imputados y los familiares de Diego en una sala tan tensionada como conmocionada por el repentino final del proceso.

Con esta definición, el debate deberá reiniciarse desde cero.

Jana, Dalma y Gianinna Maradona escucharon la decisión de los jueces sentadas una al lado de la otra junto a Verónica Ojeda. Más allá de que todas sabían que este era el escenario más probable, no pudieron evitar las lágrimas al escuchar al juez Savarino comunicar la nulidad del juicio.

Al tomar la palabra, el magistrado a cargo de notificar la decisión responsabilizó a la jueza Makintach por la nulidad: “La doctora Makintach intervino de modo imparcial en el desarrollo del debate. Quiero recordarles que tanto los particulares como los imputados que tienen derecho a ser leídos por un tribunal imparcial. La doctora Di Tommaso y quien les habla, Maximiliano Savarino, cumplimos con esa garantía judicial. Creemos que la doctora Makintach no”.

Y agregó: “Coincidimos en todo con lo señalado por el secretario de Justicia, Patricio Ferrari, en cuanto a la audiencia del martes pasado, que señaló que la única persona responsable de todo esto es la jueza recusada. Nosotros entendemos que Di Tommaso y quien les habla, Maximiliano Savarino, hicimos todo lo necesario para llevar a cabo el juicio”.

La jueza Di Tommaso tomó la palabra a continuación, adhirió a los dichos de su colega e intentó despegar a la Justicia del escándalo de Julieta Makintach.

“Yo quiero mencionar que ha sido muy ordenado el modo en que produjeron la prueba que nos vinieron a presentar. Para nosotros, en un juicio que para nosotros era válido desde el inicio, lamentablemente quien hoy nos encuentra en el estrado no tenía las mismas intenciones”, dijo.

Luego sumó: “Hubo una persona que se equivocó y pagó. Está pagando y seguramente tendrá que seguir dando explicaciones en el lugar que corresponda. Pero no es la justicia. La justicia no se mancha”.