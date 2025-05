Liberaron al acusado por el crimen de Tanti: el emotivo descargo del nieto

Tras años de haber sido responsabilizado como el autor del crimen de Patricia «La Turca» Saad, un brutal hecho ocurrido en el año 2018 en Tanti, finalmente la justicia resolvió la absolución de Carlos Rubén Soria y ordenó su libertad. Se ordenó que la causa vuelva nuevamente a la Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz y se reanudará la investigación.

Durante el juicio que se realizó esta semana en la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba, todo volvió a foja cero y se demostró que Sora no había tenido participación en la muerte de la empresaria y prestamista. El pedido fue respaldado incluso por la familia de la víctima, quien consideró que el acusado «no tenía ningún tipo de participación y responsabilidad en el hecho».

Soria se encontraba imputado del presunto delito de homicidio calificado por alevosía desde el 31 de agosto de 2023 y en mayo de 2024, le concedieron el arresto domiciliario.

Luego de haber conocido la resolución, el nieto del hombre hizo un emotivo descargo en sus redes sociales «a partir de hechos reales, títulos de noticias, algunas intervenciones de Sherlock Holmes, Arthur Miller, William Shakespeare» y frases icónicas de su infancia. Nehuen Sánchez Soria escribió: «Para los que solo gustan de leer títulos, creo importante aclarar que a Carlos Rubén Soria lo dejaron en libertad por que todas las pruebas que se hallaban en la escena del crimen apuntan a otra persona.

Les dejo una palabras de José Nayi, abogado que representaba a la familia de Patricia: “Vimos que Soria no tenía ningún tipo de participación y responsabilidad en el hecho, era muy clara la evidencia de que él no había hecho nada.”

“Acusado de matar a golpes a Patricia Saad, Carlos Rubén Soria podría recibir perpetua.”

El mundo entero es un escenario, y hombres y mujeres son meros comediantes. ¿Quién podría creer que Julieta se quitaría la vida por un hombre que apenas conocía? Sin embargo, existe un dramaturgo que desarrolla un guion, un director que direccione y plantea estas palabras, este plan, en un espacio de tiempo. Y un puñado de actores que ejecutan las más aberrantes acciones que podemos ver. Y en un pequeño espacio, expone su mentira ante nosotros, quienes cómplices de este delirio, nos sumamos a su verdad.

A la verdad.

Y ahora creemos que las telas rojas son sangre, que cuatro tablas son un castillo. O quizás hasta creemos que Julieta sentía amor por Romeo.

¿Quién podría creer que un puñado de niñas caprichosas comenzara a acusar de brujas a las familias que habitaban Salem, allá por 1692, y que estas acusaciones terminen con la vida de 19 personas? ¿Quién sería tan estúpido para creer eso?

Nosotros, los meros espectadores, quienes cómplices de este delirio, lloramos, reímos, aplaudimos. Y, entre “respetuosamente”, jamás le dirigimos la palabra a los actores. Solo nos limitamos a aplaudir o a abuchear una vez terminada la función.

¡Qué hipócrita es el teatro!

¡Qué absurdo!

¡Qué maravilloso!

¡Qué hermoso!

- Veo que ha estado en Afganistán.

- ¿Cómo diablos lo sabe? - Pregunte atónito.

- Carece de importancia. -Dice sonriendo para sí mismo.

“31 de agosto de 2023. Soria se encuentra imputado por homicidio calificado por alevosía.”

Fue por una noticia que me enteré que Carlos Rubén Soria había sido detenido, bueno, la verdad para mí siempre fue Carlín. Carlín me enseñó a decir malas palabras. “Puta madle” Me contaba historias de miedo. En la que los monstruos hacían sonidos extraños “chaaaaan chan, chaaaaan chan” y esculpían telas de araña gigante. En ese momento me asustaba. Y me divertía.

- Abuelo, contame un cuento.

Pero qué inconsciente. Al no decirme que los monstruos llevan traje. Estudian en las universidades, sonríen. Y tienen trabajos ordinarios como el de ser fiscal. ¿Por qué no me dijiste que es más tenebroso el martillazo de un fiscal corrupto. Bueno, en realidad creo que los jueces utilizan martillos. La verdad no lo sé. Quizás solo eso lo veo en las películas.

Abuelo, hoy ya no me asustan los monstruos. Ese miedo ya lo supere. Hoy le tengo miedo a la gente. A la gente que no te mira los ojos cuando te habla.

“La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima. Patricia Saad. Reveló que la mujer fue golpeada en la cabeza 11 veces.”

“The Great War Is over” 11/11/1918

"Terrorismo en EE.UU.: horror en Nueva York y Washington" 11/09/2001

“Masacre en Madrid.” 11/05/2004

Yo sí lo imaginé.

Imaginé los once golpes. Siempre supe que en el sexto ya tendría que estar muerta. Y en el tercero al menos inconsciente. Sí. También imaginé el color de la sangre. No. No era como las telas rojas.

Me imaginé que quizás los cuentos de miedo. Que me había contado. Las historias de terror eran anécdotas.

“Te pareces a tu abuelo” “Tenés la misma sonrisa que tu abuelo” “Sos igual que tu abuelo”

- Abuela. Soy el abuelo Carlos.

¿Y si yo también soy un asesino?

Todo te lo imaginas durante un segundo en tu mente. Pero siempre supe que no podía ser. Que no era posible

- Pero hombre, ¡es el descubrimiento más práctico de la medicina forense de los últimos años! ¿No va que nos proporciona una prueba infalible para las manchas de sangre? Venga conmigo.

Las pruebas que se hallaron en la escena del crimen de Patricia Saad “La turca” y que eran huellas de Carlos Rubén Soria, amigo de Patricia, se hallaron en la toalla que ni siquiera tenía muestras de sangre. Ni siquiera podían determinar si las huellas se habrían dejado durante la escena del crimen, un mes antes o cinco años después. Pero esto le fue suficiente al dramaturgo de esta obra para que el personaje principal de este drama pase ocho meses y dieciséis días. (259 días) en una celda de 11 metros cuadrados junto a más personas. En la celda 011 de Bouwer. Más 1 año y 12 días de prisión domiciliaria.

“Tanti se prepara para vivir su apertura. La temporada turística 2025” 28/05/2025

“Comenzó la nevada en los gigantes.” 28/05/2025

Un WhatsApp de Carlin: “Libre” 28/05/2025

Mi abuelo fue acusado injustamente de homicidio debido al mal proceder de “la justicia”

Hoy 29 de mayo de 2025 se encuentra en libertad ya que todas las pruebas de la escena del crimen apuntan a otra persona.

Hoy 29 de mayo de 2025 Carlin está en libertad por que es inocente.

José Nayi: "Hay bastante prueba recolectada sobre otra persona y desconocemos por qué la fiscalía no siguió esa hipótesis».