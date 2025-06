Robaron el celular de una niña con las fotos de su madre fallecida y piden ayuda para recuperarlo

En la noche del último viernes, delincuentes ingresaron a una vivienda en calle Las Rosas de la localidad de Tanti y sustrajeron varios objetos. Entre lo robado se llevaron el celular Samsung A06, de una niña de 13 años, que contenía los recuerdos de su madre fallecida; el padre de la menor ofrece una recompensa para recuperarlo.

David, el padre de la niña, contó: "El robo fue después de las nueve de la noche cuando estábamos en la casa de mi mamá. Cuando llegamos con mi novia y mi hija, encontramos todo revuelto. Se llevaron varias herramientas, una plata que había cobrado de un trabajo, ollas. Lo más importante para nosotros es el teléfono de mi hija que estaba guardado, están todos los recuerdos que ella tenía de chiquita con su mamá, ahora se quedó sin nada.

"Dimos avisó a la policía; nosotros creemos que es gente de acá cerca, son ratas. Estaba la llave de la moto y no se la llevaron, nosotros pasamos algunos datos. Cargaron todo en un bolso que teníamos; nos sacaron todo. Ingresaron por una ventana".

Ante la desesperación por recuperar el teléfono de su hija, el hombre ofrece una recompensa de 1 millón de pesos y pide que por favor lo dejen en algún lugar donde se pueda encontrar.

En una publicación en sus redes sociales pidió: "Ese celular es el único vinculo que le queda con su mamá. Si alguien lo encuentra tirado o lo ve por ahí, por favor, no lo venda ni lo desbloquee. Déjenlo en algún lugar visible, plaza, gasolinera, lo que sea. No nos importa el valor económico del equipo, solo recuperar esos recuerdos que no se pueden reemplazar. Cada foto es un pedazo de su historia, de su madre, de su infancia".

Se trata de un Samsung A06 con funda rosa, por cualquier información comunicarse al 3541-390123.