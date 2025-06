Córdoba mejorará su seguridad vial con apoyo de EEUU

En el Salón Azul de Jefatura de policía de Córdoba, se llevó a cabo la firma de un convenio de cooperación con la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) de los Estados Unidos.

Este acuerdo, enmarcado en el programa Bloomberg para la Seguridad Vial, representa una iniciativa en Argentina y busca fortalecer el trabajo unificado en la reducción de siniestros viales a través de un conjunto integral de acciones y estrategias.

Participaron el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el presidente de la International Association of Chiefs of Police official account Ken Walker, el CEO de la organización Vincent Talucci, la dirección general de Criminología y Seguridad Vial Laura Pedernera, miembros del Estado Mayor y otras autoridades.