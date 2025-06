La última palabra de Brenda Agüero, la enfermera acusada de matar bebés

La enfermera Brenda Agüero declaró por última vez en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba y le hizo un reproche a las madres de las víctimas. La principal acusada por los hechos acontecidos volvió a defender su inocencia y dijo: «Pase lo que pase estoy sumamente tranquila, independientemente de la decisión que tomen».

A días de conocer la sentencia, la imputada también se quejó por un presunto trato diferencial que tuvieron los ex funcionarios acusados y expresó: «Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito. Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirla, pero todo el guión... no, no. Sé que no hice nada de lo que se me está acusando, eso me da muchísima tranquilidad».

«Hubo muchísima desigualdad con el resto de los imputados, ellos no llevan el tiempo que llevo yo detenida, no tienen la carátula que tengo yo»; argumentó ante los jueces y luego aseguró que «no hay una asesina serial como lo han hecho ver».

«Con todos los alegatos y testigos, ha quedado claro que no fueron asesinatos ni intentos de homicidio. Yo amo a los niños, trabajé mucho para entrar a trabajar»; completó.

La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 18 de junio y Brenda Agüero podría recibir prisión perpetua. En tanto, los otros doce imputados podría recibir penas que van de una a cuatro años de reclusión.