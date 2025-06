Desvalijaron una casa en Tanti, se llevaron el auto y hasta las medias

Una vecina de Tanti sufrió un robo en su hogar y denunció que delincuentes se llevaron todo lo que encontraron, desde el auto hasta las medias que guardaba en un cajón. El hecho de inseguridad ocurrió el pasado 9 de mayo y la mujer decidió hacer público lo sucedido ante la falta de respuestas de la justicia.

Fernanda Bustos es la damnificada y contó a EL DIARIO: «Entraron a mi casa en horas de la noche y me llevaron el auto, la bicicleta, una notebook, electrodomésticos, ropas, alhajas y hasta los recuerdos de mi primo y mi madre fallecida. Me dejaron sin nada. Llamé a la Policía, ese día vinieron e hice la denuncia. Esto sucedió un día viernes, me dijeron que iba a venir alguien de la Brigada de Investigaciones y recién el día miércoles vino una persona y luego no tuvo más novedades».

«Esa misma noche, robaron otra casa y a la semana siguiente volvieron a robar. Mi hermano también sufrió el robo. Fueron muchos los hechos que se dieron y nadie hace nada»; agregó.

«En la comisaría no tienen gente. Fui a llevar información y ampliar la denuncia el día martes y me dijeron que no servía. A una semana de mi robo, no se habían fijado en las cámaras y ellos mismos me lo dijeron. Hice una investigación por mi cuenta y busqué las cámaras de los vecinos»; expresó la vecina, quien es bombera voluntaria y está por recibirse de enfermera.

«En la computadora que me llevaron, tenía mucho material de estudio y no sé quién me puede haber hecho algo así. No se robaron un paquete de galletas, se robaron un auto con un montón de cosas»; completó.