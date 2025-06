Un auto volcó de madrugada en barrio Colinas

Un hombre de 37 años protagonizó un vuelco esta madrugada en barrio Colinas, cuando el vehículo que conducía —un Volkswagen Gol— terminó dado vuelta sobre la calle Sierra de la Ventana.

Personal del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP) acudió al lugar tras recibir el aviso y constató que el conductor permanecía dentro del habitáculo. Minutos después arribaron bomberos voluntarios y un servicio de emergencia médica, quienes evaluaron al hombre y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad ni requería ser trasladado.

El siniestro no involucró a otros vehículos y no se reportaron daños a terceros. Las causas del accidente no fueron informadas hasta el momento.