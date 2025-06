Brutal ataque a una directora en un colegio del interior de Córdoba

Susana García es directora de una escuela ubicada en el interior de Córdoba y denunció haber sido víctima de un salvaje ataque. El hecho ocurrió en el interior del IPET 355 en la localidad de Canals y tuvo como protagonista a una mujer, quien irrumpió en su oficina de forma violenta y le propinó una brutal golpiza.

La agresora sería la madre de una auxiliar de limpieza y le dio golpes de puño, patadas y la agarró de los pelos.

El caso provocó conmoción en la comunidad y se radicó una denuncia en la Fiscalía de La Carlota.

«Ella estaba en la oficina con su secretaria. Apareció esta señora, abrió la puerta, furiosa, la golpeó, la agarró de los pelos y la tiró contra un mueble y contra el piso. También la agarró a patadas»; contó el esposo de la directora, Juan Carlos Ortiz, quien agregó: «La señora trabaja en las oficinas del cementerio, a una cuadra de la escuela. Todo viene porque una auxiliar de limpieza, que depende de la Municipalidad, es hija de la señora. La empleada no había ido a trabajar ni en 2024 ni en 2025, y pidió un reemplazo. Cuando vino otra chica en su lugar, se descubrió la irregularidad y esta mujer se enloqueció con la directora».

«Quedé shockeada, tengo flashes que no me acuerdo. Una no está acostumbrada a recibir golpes. Todavía estoy con licencia, no sé cómo voy a volver»; argumentó Susana.