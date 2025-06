Conmoción: Denunció que su hija fue abusada en un jardín de infantes

Una mujer denunció esta mañana que su hija fue abusada sexualmente en un jardín de infantes en la localidad de Malvinas Argentinas y tomó intervención el Polo de la Mujer. La víctima sería una nena de 5 años y trascendió que hubo un «cambio en su carácter» a partir del tercer día de clases, cuando comenzó a temblar y negaba a ingresar al establecimiento.

«No quería entrar, cuando la maestra abrió la puerta comenzó a temblar, me pidió que la alce y le pregunté qué le pasaba. Me decía ‘vamos, vamos a casa’. Le pregunté si alguien le había hecho algo, que me contara y ella me decía ‘vamos, vamos’. Fue una reacción que nunca había visto»; contó su madre, en diálogo con El Doce.

Durante el pasado mes de mayo, su hija se encontraba jugando y la mujer la escuchó. «A la noche jugaba con los muñecos como si ella fuera la maestra y los muñecos los alumnos, algo que hacía siempre, y se le escapa decir: ‘bueno chicos, vamos a salir al patio. Se nombra a ella misma y dice ‘no va a salir al patio’’». La secuencia le llamó la atención y entonces, volví a preguntarle si algo había sucedido y la pequeña le respondió que sí.

«Recuerdo situaciones, pequeños detalles… quedé con ella sola el domingo y usando las palabras que ella dijo le dije que si se sentía mal no iba más a ese jardín. Ahí ella festejó y eso me llamó mucho la atención. Nunca me imaginé que mi hija me iba a contar sino mostrarme todo lo que esta persona le hacía»; confesó.

Se aguardan las pericias físicas que podría revelar si la menor efectivamente fue víctima de un caso de abuso sexual, se hizo una denuncia formal y también se mantuvo un encuentro con la directora y una inspectora.