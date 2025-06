Conmoción: Una cordobesa denunció a su ex pareja y se quitó la vida

El cuerpo sin vida de una violinista cordobesa, de 36 años de edad, fue encontrado el jueves pasado y su familia denuncia que fue víctima de un femicidio como Luana Ludueña y Sathya Aldana. La mujer había denunciado a su ex pareja por violencia de género y abusos, atravesaba una profunda depresión y estaba agobiada por la falta de respuestas de la justicia.

Romina Salas se habría quitado la vida y la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa.

Su madre concedió una entrevista a El Doce, donde dijo: «Literalmente el ex marido la dejó en la calle. Cuando mi hija lo denuncia, él huyó a Eslovaquia. Hace nueve meses que no logramos que la Justicia se mueva y haga algo. Romi estaba totalmente vulnerable y destrozada, no daba más, y se quitó la vida».

«Ella nunca pudo recuperarse porque la Justicia no hizo nada, no movió nada, en absoluto»; agregó.

Para la familia, no quedan dudas que el suicidio fue producto de años de abuso. En ese sentido, se conoció que la denuncia por violencia de género había sido presentada en agosto de 2024, e incluía violencia económica, psicológica, digital y simbólica.