Perpetua para Brenda Agüero por las muertes de bebés en el Neonatal

La enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por la muerte de bebés ocurridas en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba. El fallo se conoció esta tarde en la Cámara Séptima del Crimen, fue absuelto el ex ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, y fue condenada a cinco años de prisión la ex directora del nosocomio, Liliana Asís.

Se trata de un fallo histórico y la principal acusada fue hallada responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos y por el mismo delito en grado de tentativa en ocho hechos.

El veredicto se conoció luego de nueve horas y media de deliberación y puso fin a un proceso que comenzó el pasado 6 de enero.

El jurado mixto absolvió también a la ex jefa de Enfermería, Alicia Beatriz Ariza; a Alejandro Gauto, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud; a Claudia Ringelheim, ex vicedirectora y jefa de Tocoginecología y a María Alejandra Luján, médica del UTI que firmó actas de defunción.

El ex secretario de Salud de la Provincia, Pablo Carvajal, recibió la pena de cuatro años de prisión, mientras que Adriana Moralez (Seguridad del Paciente), el ex subdirector de Gestión Administrativa, Alejandro Escudero Salama y Marta Gómez Flores (quien era Jefa de Neonatología del Hospital Neonatal) recibieron una condena de cinco años de prisión.