Brenda Agüero, la primera asesina serial de bebés en la historia argentina

La enfermera Brenda Agüero recibió una condena de prisión perpetua por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. El veredicto se conoció el miércoles pasado en horas de la tarde en la Cámara Séptima del Crimen en Tribunales II y marcó un hecho histórico para la justicia argentina: se reconoció a la acusada como la primera asesina serial de recién nacidos.

La acusada recibió el fallo con nervios y visibles gestos de angustia, seis meses después del inicio del juicio que tuvo once imputados (algunos absueltos y otros condenados) por los sucesos registrados durante el 2022.

Agüero fue condenada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado por cinco hechos y por otros ocho en grado de tentativa y en su última declaración, aseguró: «Sé que no hice nada de lo que se me está acusando, eso me da muchísima tranquilidad. Yo sé que no hice nada».

Según la acusación, Agüero suministró a las víctimas por una inyección endovenosa dosis de potasio y/o insulina en niveles no compatible con la vida y ocasionó intencionalmente la muerte de los bebés.

Se trata de un caso inédito en la Argentina que tiene pocos antecedentes en el mundo.

Tras conocer el fallo, el abogado defensor de Brenda Agüero dijo sobre la perpetua: «La sentencia va en contra de la ciencia». Juan Manuel Rivero señaló que se revisarán los fundamentos de la condena para luego preparar un recurso de casación y argumentó: «Hay explicaciones médicas que no se pudieron dar en el juicio».