Hallaron más de 500 kilos de marihuana en una vivienda de Santa Fe

Santa Fe. Un importante operativo contra el tráfico de drogas tuvo lugar este jueves en la capital provincial de Santa Fe, donde en el marco de una investigación por microtráfico, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó más de 500 kilos de marihuana hallados en una vivienda particular. Por el hecho, una mujer de 36 años fue detenida y quedó incomunicada.

El cargamento fue hallado durante un allanamiento en una casa ubicada en la calle Europa al 8400, en la zona norte de la ciudad. El operativo se ordenó tras una serie de tareas investigativas orientadas a desmantelar puntos de almacenamiento y distribución de drogas en la provincia.

En este contexto, se localizó este domicilio como uno de los sospechosos. En consecuencia, se ordenó el procedimiento, que estuvo a cargo de la División Homicidios de la PDI. El trabajo también se realizó bajo la coordinación del fiscal Ignacio Páez de la Torre, por orden del juez Gustavo Urdiales y con la intervención del funcionario Andrés Marchi.

Los indicios no fallaron: según indicaron fuentes policiales, una vez que los agentes ingresaron a la casa, encontraron en distintas habitaciones un total de 714 ladrillos de droga compactos, envueltos y listos para su distribución.

En consecuencia, se procedió al decomiso inmediato de la sustancia y la detención de la mujer identificada como M.A.M., quien se encontraba en el domicilio al momento del operativo. La detenida, de 36 años, fue puesta a disposición de la justicia y quedó incomunicada en espera de las próximas resoluciones judiciales.

Concluido el allanamiento, el cargamento fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al depósito de la División Microtráfico de la Región 1 de la PDI, donde permanecerá resguardado a la espera de las pericias correspondientes y de disposición judicial.

Según señalaron fuentes oficiales, el material incautado representa uno de los mayores golpes al almacenamiento y distribución de cannabis en la zona en los últimos tiempos. La vivienda allanada sería utilizada como lugar de acopio, pero los investigadores no descartan la existencia de una red mayor ni nuevos puntos de entrega en otros sectores.