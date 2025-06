Cositorto denunció que la Justicia "no le permitió pagar las deudas" a los inversores

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, volvió a declarar en el juicio oral que se realiza en la provincia de Salta por estafas y denunció que la Justicia "no le permitió pagar las deudas" que mantiene con las presuntas víctimas.

El empresario señaló que "se podrían haberse devuelto 170 mil dólares" en la ciudad correntina de Goya y "otros 250 mil dólares" en Buenos Aires porque "el dinero ya estaba incautado": "Ni hablemos de los 612 bitcoins que estaban disponibles".

Cositorto, que se encuentra acusado por 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso ideal, afirmó que "puso la cara todos los días", por lo que nunca quiso fugarse, al tiempo que añadió: "Muchos de los denunciantes creen que cuando finalice el juicio, habrá una ventanilla donde les reintegrarán la plata, por eso defienden tanto lo que invirtieron y borran lo que cobraron".

Y apuntó contra la responsabilidad de una fiscal "por bloquear los fondos": "Yo soy el responsable de la campaña, pero no del bloqueo. Nos impidieron seguir pagando".

En su comparecencia, el hombre que ya fue condenado a 12 años en Corrientes dijo que las criptomonedas "están en billeteras de Finance", aunque no se puede ingresar por las distintos impedimentos legales. "Retirar esos montos requiere una autorización con señales biométricas, pero no me lo permiten", recriminó el sindicado.

Cositorto consignó que Generación Zoe "tenía 90 mil inversores en todo el mundo", los cuales "reclamaron al mismo tiempo y colapsó el sistema". En este sentido, ratificó que "tenía voluntad de pago" y "la denuncia provocó que se pierda todo".

A su vez, cuestionó que no le hayan otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, una medida que sí recibieron otros sospechosos, y que "tampoco lo dejan ver a su hijo ni defenderse como corresponde".

"Todo esto es ridículo, porque la deuda es pequeña comparada con el capital total que manejaba la empresa", cerró.

Además del cabecilla de la organización, los otros imputados son Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.