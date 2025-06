Golpe a un country de Malagueño: le levantaron un piso para buscar dinero

Malagueño. Una familia que hace poco tiempo se mudó al country Las Cañitas, en Malagueño, fue víctima de robo mientras se había ausentado de la vivienda para asistir a una cena. Según indicó la mujer de la familia, al regresar, unas cuatro horas después, se encontraron con la lamentable escena. Todo revuelto y con el piso del vestidor del matrimonio levantado en busca de dinero o joyas.

"Me mudé a este lugar porque tiempo atrás fui víctima de un asalto donde me pusieron un revólver en la cabeza”, confesó la víctima.

Los vecinos no lograron advertir nada y por el momento no hay detenidos. La damnificada contó a medios provinciales que eran nuevos en el barrio, ya que se habían mudado hace poco en busca de mayor seguridad, tras sufrir un violento robo a mano armada en su anterior vivienda.