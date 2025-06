Murió Clara Giménez, la joven que denunció a su obra social por falta de cobertura

Clara Giménez, una joven marplatense de 19 años, falleció luego de esperar durante meses que la Obra Social del Personal de Telecomunicaciones (OSTEL) apruebe el tratamiento médico que necesitaba con urgencia. El caso conmociona a Mar del Plata y a todo el país, donde ya se viralizó el testimonio de su madre.

La joven convivía con una ostomía temporal y había denunciado públicamente a través de sus redes sociales la falta de cobertura por parte de su obra social. “No puedo ni decirlo, ocurrió lo peor”, dijo a Ahora Mar del Plata Fernanda, la mamá de Clara.

“La demora fue letal, desde enero veníamos peleando por la cobertura que necesitaba, cuando llegó fue demasiado tarde. La atención que recibió en la clínica que teníamos por cartilla no estuvo a la altura de su patología y lamentablemente ya es muy tarde”, afirmó.

Por su parte, Verónica Giovanniello la abogada de Clara aseguró que : “Luego de mucha lucha, teníamos autorizado por el juzgado el traslado al HPC (Hospital Privado de Comunidad) pero no llegó”.

“Ojalá en algún momento se tome conciencia de la gravedad que ocasiona la desidia de las obras sociales para con sus afiliados”, señaló.

Su historia y lucha viral

Clara se hizo conocida en redes sociales a partir de una entrevista que brindó en abril a un programa de Olga, donde compartió su experiencia con una ostomía. “De chiquita me habían diagnosticado mega colon. A los 12 años se me hace un vólvulo intestinal (se me da vuelta el intestino) y se me muere gran parte del intestino grueso, entonces me cortan todo ese pedazo que se murió y me conectan al intestino delgado”, relató Clara.

Luego agregó: “En 2020 por otra obstrucción me tuvieron que volver a operar y decidieron —como se me había inflamado mucho el intestino— ponerme una bolsita”, refiriéndose a la ileostomía que utilizaba desde hacía cinco años.

Demora judicial y una resolución tardía

La joven y su familia denunciaron públicamente a OSTEL por no cubrir los tratamientos indicados. A pesar de lograr finalmente una autorización judicial para ser trasladada al Hospital Privado de Comunidad (HPC), la respuesta llegó demasiado tarde.

Una productora del programa Olga compartió la noticia en sus redes sociales con la frase “OSTEL ausente”, en denuncia directa a la obra social por su falta de respuesta ante la situación médica crítica de Clara.

“Lamentablemente ya es muy tarde. Honraremos toda la vida a mi hija por lo luchadora y fuerte que fue”, agregó su madre, visiblemente conmovida.