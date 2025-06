Muerte de Thiago: imputaron al policía por homicidio con dolo eventual

El oficial de la Policía Federal, Facundo Aguilar Fajardo, quien disparó la bala perdida que hirió de muerte a Thiago Benjamín Correa Medina en La Matanza, fue imputado por homicidio con dolo eventual, luego de que la Justicia considerara que hubo un exceso en la legítima defensa.

La situación penal de Aguilar Fajardo se complicó este fin de semana cuando el fiscal a cargo del caso, Diego Rulli, de la Unidad Federal de Investigación de Homicidios, decidió cambiar la carátula de la causa, responsabilizando al policía por la muerte del nene de 7 años.

"Hubo un exceso en la legitima defensa, dada la gran cantidad de disparos, y el lugar donde ocurrió: una avenida pública, en un horario todavía transitado", explicaron fuentes judiciales a Clarín.

De ser encontrado culpable, la pena en expectativa para el policía es de 8 a 25 años de prisión. Previamente, el efectivo policial había sido acusado por homicidio en legítima defensa, lo que lo hubiera eximido de responsabilidad penal por la muerte del menor.

Aguilar Fajardo, tiene 21 años, efectuó al menos once disparos tras ser sorprendido por cuatro delincuentes que intentaron robarle a él y a su madre. Uno de las balas perdidas impactó contra Thiago.

En su declaración, el policía sostuvo: "Disparé porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más. Me apuntaban a mí y a ella al mismo tiempo. No me importó más nada”.

Explicó que uno de los delincuentes le apuntó a la cara mientras su madre también era agredida y la apuntaban con un arma. "Si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”, sostuvo en su declaración indagatoria.

Como resultado del enfrentamiento, en el lugar murió el delincuente Brandon Corpus de 18 años y resultaron heridos sus cómplices: Uriel Montenovo, de 21 años, quien recibió un disparo en la pierna, y Uriel Leiva, quien permanece en estado crítico tras recibir un balazo en el abdomen.