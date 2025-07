Robaron en una reconocida parrilla del centro de Carlos Paz

Dos delincuentes ingresaron esta madrugada a una reconocida parrilla ubicada en el centro de Villa Carlos Paz y se llevaron dinero en efectivo, dos celulares y bebidas alcohólicas. El hecho se produjo en el establecimiento «La Estancia», ubicado sobre la Avenida General Paz, y el accionar de los malvivientes quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El dueño del local contó a EL DIARIO: «Ingresaron por el costado y a las 3:15 horas, taparon la primera cámara. A las 4:30 horas se retiraron y se llevaron mercadería, unas latas de cerveza y dos celulares. Me rompieron la caja y se llevaron algo de plata que no era mucho. Me podrían haber llevado más mercadería, como los vinos, la computadora, pero no lo hicieron. Estamos llenos de cámaras y las fueron dando vuelta».

«A las 03:00 horas, se ve que pasan por el frente del local. Tenemos muchos chicos en la calle y empezamos a trabajar un poco y se produjo este robo. Calculo que habrán creído que teníamos más dinero»; añadió.

En el lugar, se hizo presente el personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla.