El pastor de Chaco ahora dice que son 9500 dólares, y no 100 mil, los del “milagro”

Chaco. El pastor chaqueño Jorge Ledesma, quien junto a su mujer Alicia, fundaron hace 30 años la Iglesia Cristiana Internacional, en la provincia del Chaco, aseguró que encontró ”95 billetes de 100 dólares” en una caja de seguridad en donde, originalmente tenía depositado 95 mil pesos.

Este dato se contrapone a la noticia que cobró notoriedad tras el Congreso de Liderazgo Cristiano y la inauguración del mayor templo evangélico del país, el Portal del Cielo, en Resistencia, el pasado 5 de julio. El hijo del pastor, Cristian Ledesma, recordó, durante una conversación telefónica en Radio con Vos, el supuesto milagro. Según la versión original, 100.000 pesos argentinos se habrían convertido en 100.000 dólares estadounidenses dentro de una caja de seguridad bancaria, lo que derivó en una investigación de la Justicia a las arcas de Ledesma.

La contadora tenía registrado ese monto en pesos: pero que al abrir la caja, encontraron 100.000 dólares. “Pensó que era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”, explicó al aire el hijo de Jorge Ledesma.

Aquí la versión del líder la I.C.I.: “Es algo que me pasó estando solo. Tenía los ahorros en una caja de seguridad, teníamos 100 mil pesos y sacamos 5 mil para la compra de dólares y la contadora me dijo, quedan 95 mil pesos. Cuando fui, abrí la caja y dije ´me equivoqué de caja´ miré todos los números (de las cajas de seguridad) y sí era, conté de nuevo y sí, eran 95 billetes de 100 dólares, así que le saqué una foto con el celular, lo cerré, me vine y le dije a la contadora que revise qué pasó“, reconoció el pastor durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24.

El propio Ledesma reconoció la dificultad de sostener su relato: “Este no es un milagro que cuente o muestre en televisión porque no tengo testigos”. Añadió que la única persona que vio el dinero fue su contadora, aunque evitó dar detalles sobre el banco, la existencia de constancias escritas o la identidad de otros posibles testigos.

El episodio generó dudas no solo por la falta de pruebas, sino también por el bajo monto inicial guardado en una caja de seguridad, un servicio bancario habitualmente reservado para sumas o bienes de mayor valor. La extracción de 5.000 pesos para adquirir una cantidad mínima de dólares también es sospechoso.



Cómo sigue la investigación

Entre los 100.000 pesos que se convirtieron en 100.000 dólares y otros “milagros” enriquecedores, como el de un anillo de plástico que pasó a ser de diamantes, la Justicia Federal consideró que hay indicios suficientes para abrir una investigación de oficio. Sobre todo porque es de público conocimiento el estrecho vínculo entre la iglesia y la política local.

El martes se abrió un expediente en el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger y con la instrucción del fiscal Patricio Sabadini. En declaraciones a TN, este último puso en duda la veracidad de los dichos del pastor. “No le creo la conversión de pesos a dólares, pero no porque haya una cuestión subjetiva hacia el pastor, sino porque recurre a justificar la base por la que creó ese gran edificio en un milagro”, expresó el fiscal, al tiempo que remarcó: “No solo no lo creo yo, gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”.

La investigación, por ahora preliminar y sin imputaciones, ya tuvo sus primeras medidas este martes. La fiscalía hizo varios pedidos informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). También a la Municipalidad de Resistencia y al Ministerio de Infraestructura provincial, organismos a los que solicitó datos de las últimas tres gestiones.

Las primeras diligencias apuntan a determinar cuánto dinero público recibió la Iglesia Cristiana Internacional, y si es que sus líderes blanquearon capitales en los últimos años.

También se buscará esclarecer cuánto costó construir el templo “Portal del Cielo”. Se trata de un estadio cerrado con capacidad para 15.000 personas sentadas, y se lo anunció como el “auditorio evangélico más grande del país y uno de los más imponentes de la región”.