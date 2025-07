Flores: un conductor alcoholizado cruzó en rojo y provocó un grave accidente

Un grave siniestro vial sacudió este sábado por la mañana el barrio porteño de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, dejando como saldo una persona herida de gravedad.

El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Directorio y Carabobo, cuando una camioneta Toyota colisionó violentamente contra un Renault, desencadenando un choque en cadena que involucró a dos vehículos estacionados.

Según informaron fuentes policiales, la camioneta, que circulaba por la avenida Directorio, intentó realizar un giro a la izquierda desde el carril opuesto, impactando de lleno contra el Renault que transitaba por Carabobo.

La fuerza del choque provocó que el Renault colisionara a su vez con dos autos estacionados, los cuales no tenían ocupantes en el momento del incidente. El impacto dejó un panorama desolador: la camioneta Toyota terminó subida a la vereda, frente a una carnicería con las persianas cerradas, mientras que el Renault quedó severamente dañado frente al mismo local.

Manchas de sangre en el interior del Renault evidenciaron la violencia del siniestro, según reportaron testigos y medios presentes en el lugar.

El conductor del Renault, cuya identidad no ha sido revelada, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia por personal del SAME a un centro médico cercano. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre su estado de salud. Los ocupantes de la camioneta, en tanto, fueron atendidos en el lugar, aunque no se reportaron lesiones graves entre ellos.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas y controlar la situación. La zona fue acordonada, y peritos trabajan para determinar las causas exactas del accidente, que generó interrupciones en el tránsito de la avenida Directorio durante varias horas.