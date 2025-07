Robo insólito en Carlos Paz: se llevaron el carro de flores de una florería

Esta tarde, la florería Aranjuez, ubicada en la esquina de San Martín y Moreno en Carlos Paz, fue víctima de un robo tan inesperado como triste: se llevaron el carro de flores que decoraba la vereda del local y servía como distintivo del comercio.

El elemento, de estructura blanca y estética rústica, no solo tenía un valor decorativo, sino también simbólico y funcional. “Sé que no es algo grave, pero ese carro me ayudaba muchísimo a promocionar el negocio. Era parte de lo que soy”, expresó con pesar la dueña del local.

El hecho ocurrió en plena zona céntrica, en un horario de alta circulación. Tras la desaparición del carro, la mujer solicitó a vecinos y visitantes que, en caso de verlo, se comuniquen de inmediato.

Los números habilitados para aportar datos son: 3541 649108 y 3641 371505.