Un pirómano intentó incendiar un comercio y terminó envuelto en llamas

Buenos Aires. Un llamativo caso de vandalismo tuvo lugar días atrás en un comercio céntrico de la ciudad bonaerense de Zárate, cuyo frente fue incendiado por un joven encapuchado que, debido a su impericia, no pudo lograr su objetivo y tuvo que escapar del lugar envuelto en llamas. La secuencia fue grabada por una cámara de seguridad instalada en el frente del autoservicio, el cual, según señaló Infobae, no sufrió grandes pérdidas materiales.

El hecho se registró cerca de las 22:20 del domingo 6 de julio, en un comercio ubicado sobre la calle Justa Lima de Atucha al 1.500, entre Larrea y Dorrego, en el barrio Villa Fox de la ciudad zarateña.

Mientras transcurría la noche, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, un hombre que vestía una campera de color azul oscuro, una gorra con visera blanca, pantalón negro y zapatillas del mismo color se acercó al frente del “Mercado Villa Fox” y lo roció con combustible. Primero arrojó el líquido inflamable a lo largo de la cortina metálica, y luego lanzó un poco más sobre el toldo de color rojo. Acto seguido, tomó un encendedor del bolsillo izquierdo de su pantalón e inició el fuego.

No obstante, el fuego tomó parte de sus prendas, debido a que el combustible que había arrojado sobre el toldo de lona cayó sobre sus ropas y la vereda donde se encontraba parado.

Al notar que el fuego había tomado su indumentaria, el delincuente, desesperado, escapó del lugar corriendo a toda velocidad. Hasta este lunes por la mañana, el sospechoso continuaba prófugo y es buscado intensamente por personal de la Policía Bonaerense.