Insólito robo en Córdoba: se llevó el canasto de basura de la vereda

Un ladrón fue captado por una cámara de seguridad robando un canasto de basura en barrio Pueyrredón en Córdoba capital, un hecho que refleja el nivel de impunidad con el que se mueven algunos delincuentes en la ciudad.

El robo ocurrió en la madrugada de este lunes, alrededor de las 6:05, sobre calle Juan José Casal al 1200. En las imágenes se observa cómo un hombre encapuchado camina por la vereda opuesta, se detiene, cruza la calle y examina el canasto colocado frente a una vivienda. Al notar que la estructura metálica no tenía gran resistencia, forcejea hasta arrancarla, no sin antes volcar los residuos sobre la vereda. Luego, se retira del lugar con el cesto en sus manos. Otro individuo pasa caminando por la zona, aunque no se puede confirmar si se trataba de un cómplice.

El video fue enviado por un vecino a El Doce para denunciar lo que describe como una situación habitual: “Esto es tierra de nadie. La semana pasada le robaron el auto a un vecino”, afirmó.

Los habitantes del sector aseguran que este tipo de hechos se repite con frecuencia y que el robo de estructuras metálicas —como cables de cobre, tapas de desagües o canastos— se vincula con el narcotráfico. Según denuncian, los objetos sustraídos son vendidos para obtener dinero con el que luego se compran drogas, principalmente en el Bajo Pueyrredón, una de las zonas más vulnerables de la capital provincial. (Fuente: El Doce)