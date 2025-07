Confirmaron el procesamiento del policía que gaseó a una nena en una marcha

Buenos Aires. La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de un oficial de la Policía Federal que en una marcha en el Congreso de la Nación contra la reforma jubilatoria le arrojó gas lacrimógeno a una nena de nueve años y a su madre.

Fuentes judiciales informaron que la Sala I de la Cámara ratificó el procesamiento de Cristian Miguel Rivaldi, integrante de la División DOUCAD de la Policía Federal, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves. Con esta decisión, Rivaldi queda en condiciones de ser enviado a juicio oral.

“El imputado arrojó intencionalmente dicho gas lacrimógeno contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y no representaban ningún riesgo para la autoridad, incurriendo así en una conducta contraria a la normativa vigente y aplicable al caso”, sostuvieron en su resolución los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre del año pasado cuando hubo una marcha al Congreso en contra una reforma a la ley jubilatoria que se trataba en el Poder Legislativo. En ese contexto, la Policía intentaba sacar a la gente que cortaba la calle y Rivaldi le arrojó gas lacrimógeno en la cara a Fabrizia Pegoraro, de nueve años, y a su madre, Carla Pegoraro. La menor sufrió un cuadro de conjuntivitis.

La madre hizo una denuncia penal, con la representación del abogado Gregorio Dalbón, y el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria del policía. En mayo pasado, el juez federal Sebastián Ramos procesó a Rivaldi porque lo consideró responsable del hecho al haber actuado de manera “desmedida e injustificada, a corta distancia” de las víctimas y en violación a los reglamentos y protocolos de uso de armas no letales y del mantenimiento del orden público de la Policía Federal.

La defensa de Rivaldi objetó el procesamiento y lo apeló a la Cámara. Allí, la defensa señaló que se valoró de manera sesgada la prueba, que no se analizaron otros elementos de la causa y que el gas lo arrojó un manifestante. También dijo que todo se dio en un clima de violencia y que la menor no podía ser identificada como tal porque estaba cubierta por su madre y había mucha gente.

“El plexo probatorio acumulado y valorado por el juez de grado permite confirmar el episodio descripto en el auto de mérito controvertido, y resulta suficiente para tener por probado, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la responsabilidad que le cupo al encausado”, sostuvieron en su resolución los camaristas.

“Los videos recabados en autos permiten observar el momento preciso en que el nombrado dirige el gas directamente hacia el sector en que se encontraban madre e hija, que estaban claramente visibles en el lugar del hecho, produciéndoles lesiones en los ojos”, explicaron los jueces sobre la conducta del policía.

La Cámara rechazó los argumentos de la defensa. Sobre que Rivaldi no vio a la menor y a la madre por la cantidad de gente que había, los jueces señalaron que “queda desvirtuado por las propias imágenes registradas, en las que ambas pueden ser identificadas sin dificultad y se advierte, además, la proximidad del imputado respecto de ellas”. Además, Rivaldi “tenía levantado el protector visual de su casco -circunstancia que no solo se aprecia en los registros fílmicos, sino que también fue reconocida por él mismo-, así como el hecho de que, instantes antes de arrojar el agente disuasivo, se escuchan notoriamente los gritos de manifestantes advirtiendo sobre la presencia de una niña”.

El tribunal también rechazó que haya sido un manifestante el que agredió a la menos: “dicha hipótesis no fue acreditada en autos y careció de respaldo probatorio concreto”. El presunto agresor, dijeron los jueces, tenía una cámara de fotos.

La Cámara también ratificó el embargo de 500 mil pesos sobre los bienes de Rivaldi.