De salvarle la vida a ser parte de la boda: el gesto de un vecino de Córdoba

El corazón de Sebastián dejó de latir por unos segundos una noche cualquiera en barrio Ayacucho, pero fue suficiente para cambiar el curso de su vida. Todo ocurrió dentro de su casa, en un segundo piso, cuando empezó a descompensarse de manera repentina. María, su compañera de toda la vida y madre de sus dos hijos, llamó desesperada al 911. Y ahí comenzó todo.

A los pocos minutos llegaron dos efectivos del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP): Iván Brusadin y Marcos Romero. Al ingresar, el cuadro era alarmante. Sebastián ya estaba inconsciente. Iván no dudó: inició maniobras de RCP en el acto, mientras Marcos acompañaba a María, que temblaba de miedo y apenas podía hablar. La escena era tensa, el tiempo valioso, y el margen, mínimo.

El problema era que Sebastián estaba en un segundo piso, y no podía ser bajado fácilmente. Fue entonces que los Bomberos se sumaron al operativo, organizando el traslado con sumo cuidado para facilitar la intervención del servicio de emergencias médicas. Entre todos lograron estabilizarlo. Lo habían rescatado, literalmente, de la muerte.

“Sentí un alivio tremendo al ver que sabían exactamente qué hacer”, recordaría luego María, en diálogo con quienes registraron esta historia. Sebastián fue trasladado, se recuperó, y tras varios días de evolución clínica, pidió volver a verlos.

Aquel reencuentro, lejos del dramatismo de la noche del incidente, fue íntimo y emotivo. Sebastián no solo quería agradecerles. Quería compartir una decisión. Después de tanto postergarlo, y luego de haber estado tan cerca de no tener otra oportunidad, decidió dar un paso más: casarse con María. La boda será en septiembre. Y no será una más.

“Ustedes fueron parte de ese momento, de algo muy profundo. Por eso quiero que estén ese día con nosotros”, les dijo, emocionado.

Para Iván y Marcos, no fue un acto más. Y para Sebastián, tampoco. Aquella noche, en medio del caos, empezó sin saberlo una nueva vida. Una donde el agradecimiento, el amor y la vocación dejaron huella.