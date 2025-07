Habló la periodista acusada por una «golpiza» en Santa Cruz del Lago

Tras la denuncia que hizo en su contra una docente de Villa Santa Cruz del Lago, quien la acusó de haberle dado una golpiza cuando intentó cobrarle el alquiler, la periodista Marisa Molina habló con EL DIARIO, dijo que viene padeciendo un «acoso constante» de parte de la propietaria y que actuó «en legítima defensa».

La conductora del programa «El Espejo» que se emite por Canal C, desmintió las versiones dadas a conocer por la maestra Ana María Verioli, dueña del inmueble que había alquilado meses atrás.

Verioli había expresado que sufrió la quebradura de su tabique nasal, y golpes en gran parte de su cuerpo, luego de reclamarle a su inquilina el pago de tres meses de alquileres atrasados. Sin embargo, Molina asegura que se «está faltando a la verdad» y reclamó la intervención de la justicia.

«Yo me mudé hace dos meses, así que no puedo estar debiendo tres meses. Me vine el 17 de mayo. Esta señora pidió un mes de alquiler, un mes de depósito y le pagué el depósito en dos veces. El segundo mes, yo debía pagarle medio mes de depósito, me presenté y le pedí de buena fe que me cobrara un punitorio, que es lo que corresponde, ya que se me habían atrasado algunos pagos que yo debía cobrar. Desde entonces, esta señora comenzó con un acoso terrible, en mi domicilio, en la casa de familiares y amigos. Al día siguiente, me cortó la luz y no correspondía, porque eso es un delito penal. Cuando ella decide arbitrariamente cortar la luz, mi abogado Marcelo Zenón se comunica con ella y le informa que está cometiendo un delito penal, le lee el contrato y le dice que no estoy en mora y hace caso omiso al pedido del abogado. El contrato dice que yo debía cumplir sesenta días de mora para que intime con carta documento. . Así se hacen las cobranzas, no se hace golpeando la puerta»; manifestó la inquilina en diálogo con este medio.

«Yo realicé la denuncia por consejo de mi abogado, porque esta tortura viene desde hace un mes. Los abogados están asombrados por el nivel de acoso que estoy viviendo. En los próximos días, dejaré el departamento porque nadie puede vivir así. Le he pagado dos meses y medio y he vivido en el lugar sólo dos meses. Sacando cuentas, ya no le debo nada. Ella se presentó en el lugar y me agredió físicamente, yo tengo conocimientos de defensa personal y me defendí con un puñetazo en la nariz. Lamentable, le salió sangre. La que actuó mal fue ella, que me vino a agredir a mi casa. Ha violentado mi domicilio, mi intimidad, mi trabajo y mi salud. Tengo todo a mi favor para ir a Tribunales»; aclaró.

Con respecto a las denuncias cruzadas, Molina reveló: «La primera denuncia la hice yo, el pasado 4 de julio, porque este hostigamiento fue continuo durante un mes entero y en todos lados y a todo el mundo que me conoce. Esta mujer está denunciada por lesiones leves, tengo la conciencia muy tranquila de que me he manejado a derecho. Esta mujer es obsesiva con el dinero, no puede cobrar hostigando de esa manera. Yo estaba grabando en Canal C y ella me mandaba un montón de mensajes. Mis abogados están trabajando para rescindir el contrato por los métodos de cobranza abusivos que no se corresponden con el contrato. Todo ya está en la justicia y es una causa que llevará adelante la fiscal Silvana Páez. Hoy pesa sobre la señora Verioli una orden de restricción, hasta que yo me retire del domicilio».