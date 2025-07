Franco Barrera fue trasladado y continuará la rehabilitación en su casa

Villa Carlos Paz. Franco Barrera, el joven que fue atropellado y abandonado en la madrugada del 10 de julio pasado cuando conducía una motocicleta en la Av. Cárcano, fue trasladado en ambulancia desde el Sanatorio de la Cañada en la ciudad de Córdoba a su domicilio en Villa Carlos Paz, donde continuará ahora su rehabilitación. Debido a las múltiples heridas, el proceso le demandará varios meses.

Cabe recordar, que el hecho generó polémica y continúa siendo investigado por la Justicia, debido a que el conductor del otro vehículo luego del choque se alejó del lugar abandonando al joven herido, que quedó tendido sobre el pavimento. Asimismo, en los videos de las cámaras de seguridad de la zona puede verse que tras la colisión, el acompañante del conductor que huyó baja del auto y se aleja de la zona a pie, por lo que también podría ser acusado por abandono de persona.



Barrera, de 19 años, sufrió fractura expuesta de fémur, fractura de costillas, lesión pulmonar y fractura de tabique nasal. Luego del choque fue internado y operado en el Sanatorio de la Cañada de la ciudad de Córdoba.

El conductor del auto, un hombre de 40 años, se presentó en Tribunales con su abogado 10 horas después después del hecho. Fue imputado por lesiones graves con fuga y quedó en libertad tras el pago de una fianza millonaria.

La causa continúa abierta, mientras los padres de Franco reclaman que se identifiquen a todos los responsables del hecho.



La familia pide justicia

la familia del joven atropellado en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz, pidió días atrás la detención del conductor del Peugeot 206 y su acompañante, acusándolos de abandono de persona. La solicitud fue realizada por la abogada Marina Romano, quien representa a la familia y cuestionó a la justicia.

«La Fiscalía de Segundo Turno a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi aún no procesó ni siquiera nuestro escrito de querella. Pedimos medidas concretas: la detención del conductor y del acompañante por el delito de abandono de persona»; expresó Romano en diálogo con El Diario.

Según explicó, aún no pudieron acceder a la causa, lo que impide saber si se realizaron pericias claves como el dosaje de alcohol en sangre. Además, remarcó que el acompañante se dio a la fuga y que debería estar imputado: «Es cómplice de la situación. Estoy segura de que no se le aplicó la restricción del artículo 80 ni se le exigió fijar domicilio».

Romano afirmó que el siniestro «fue tratado como un accidente más», a pesar que dos personas «dejaron a Franco moribundo y huyeron». También exigió que se les revoque la licencia de conducir, se investigue si contaban con seguro de responsabilidad civil y se inhiban sus bienes.

«No le han puesto a disposición el seguro, incluso puede que haya estado manejando sin cobertura. Lo que corresponde no es una fianza, sino que se lo prive de la libertad y se investiguen sus antecedentes. En estos casos se necesitan decisiones ejemplares, porque cada vez hay más abandonos de persona»; subrayó.