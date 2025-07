Las 7 pruebas que pusieron a Brenda Agüero en el centro del horror

La reciente publicación de los fundamentos de la sentencia que condenó a Brenda Cecilia Agüero a prisión perpetua por el homicidio de cinco bebés y el intento de asesinato de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba revela los siete elementos centrales que convencieron a la mayoría del tribunal de su culpabilidad.

Lejos de basarse en una única prueba, la condena se construyó sobre un entramado de indicios graves, precisos y concordantes, que fueron considerados suficientes para destruir el principio de inocencia. A continuación, los puntos que, según el fallo, colocaron a la enfermera en el centro del horror:

1. Fue la única presente en todos los hechos

Brenda Agüero fue la única persona que trabajó en la totalidad de los turnos en que ocurrieron las muertes y descompensaciones de los recién nacidos. La Justicia consideró este dato como un patrón clave: ningún otro profesional de la salud coincidió en todos los casos. Este elemento, más allá de su valor estadístico, estableció una línea directa entre su presencia y la reiteración de los episodios críticos. La frecuencia y constancia temporal de su participación generaron para el tribunal un punto de partida ineludible.

2. Tuvo contacto directo con los bebés atacados

En once de los trece episodios analizados, Agüero mantuvo contacto físico directo con los bebés poco antes de que comenzaran a descompensarse. En los dos restantes, si bien no se probó un contacto físico inmediato, sí estuvo en condiciones de hacerlo por su función dentro del área. La reiteración de esta cercanía con cada víctima, en un entorno controlado como el hospital, fue interpretada como una constante sospechosa que no pudo atribuirse al azar.

3. Avisó antes de que se manifestaran los síntomas

En varios casos, Brenda Agüero fue la primera en advertir que algo andaba mal. Lo hizo antes de que existieran signos evidentes en los monitores o en la evaluación médica. Este adelantamiento temporal en su percepción fue considerado por el tribunal como un dato revelador, ya que indicaba que sabía lo que iba a ocurrir, probablemente porque lo había provocado. No se trataba de agudeza clínica, sino de una anticipación incompatible con la lógica del cuidado.

4. Tenía insulina y potasio donde no debía

Durante los allanamientos se encontraron cuatro lapiceras de insulina y ampollas de potasio en el botiquín del área donde Agüero trabajaba. El hospital no suministraba esos medicamentos en ese formato ni autorizaba su almacenamiento allí. Ambas sustancias, cuando son mal administradas, pueden provocar paros cardíacos en recién nacidos. La presencia de estos elementos en su entorno laboral inmediato, sin justificación médica ni institucional, fue tomada como un indicio grave y objetivo de su implicación en los ataques.

5. Rasgos de personalidad narcisista y omnipotente

La pericia psicológica realizada durante el proceso describió a Brenda Agüero como una persona con rasgos de personalidad narcisistas y omnipotentes, características asociadas al deseo de control total y protagonismo. Para el tribunal, este perfil resulta compatible con la ejecución de acciones graves en contextos de vulnerabilidad, como el ataque a bebés recién nacidos. No fue una prueba directa, pero aportó una dimensión subjetiva clave para entender su posible motivación interna.

6. Los ataques cesaron cuando ella dejó de asistir

Uno de los puntos más concluyentes del fallo fue la observación de que los hechos cesaron abruptamente cuando Agüero fue separada del hospital. Ya no se registraron muertes ni descompensaciones similares después de su alejamiento. Este cambio en la estadística del centro de salud fue interpretado como un corte de causalidad: al desaparecer ella, desaparecieron los eventos. Para los jueces, esta correlación reforzó fuertemente la hipótesis de su autoría.

7. Quiso mudarse al saber que era sospechosa

Cuando Brenda Agüero supo que su nombre comenzaba a circular como sospechosa dentro del hospital, expresó su intención de mudarse a otra provincia. Este intento de alejarse del lugar de los hechos, justo en el momento en que surgían las primeras señales de investigación, fue considerado por el tribunal como un indicio de conciencia de culpabilidad. La idea de escapar no fue casual, sino una reacción lógica para quien se sabe en el centro de un proceso que puede exponerla.

El tribunal concluyó que estos siete elementos, tomados en conjunto, permitieron llegar a un nivel de certeza que superó la duda razonable. Por eso, seis de los diez miembros del jurado —entre ellos, los dos jueces técnicos y cuatro jurados populares— votaron por su condena a prisión perpetua por homicidio calificado por procedimiento insidioso y tentativa reiterada.

Así, la Justicia trazó con nitidez el camino que la llevó a concluir que Brenda Cecilia Agüero fue responsable de una de las tragedias sanitarias más estremecedoras que vivió la provincia de Córdoba.