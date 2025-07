Carlos Paz: Recuperan el carro de las flores de la florería Aranjuez

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla de la Policía recuperaron el llamativo carro de exposiciones de flores que le habían sustraido a la floreria Aranjuez el pasado domingo 13 de julio.

El carro recuperado

Dos efectivos, que las dueñas identificaron como Mauro y Franco, que revistan en la Brigada, fueron los encargados de devolverle el carro tras ser hallado en un domicilio particular de la ciudad de Córdoba.

Mabel, una de las propietarias, fue la encargada de agradecer a la Policía y a los vecinos que ayudaron a difundir y buscar lo que ellas consideran como un elemento de alto grado simbólico.

Cabe recordar qu en la tarde del pasado domingo 13 de julio, de la vereda de la florería Aranjuez, ubicada en la esquina de San Martín y Moreno en Carlos Paz, se llevaron el carro de flores que decoraba la vereda del local y servía como distintivo del comercio.

El elemento, de estructura blanca y estética rústica, no solo tiene un valor decorativo, sino también simbólico y funcional. “Sé que no es algo grave, pero ese carro me ayudaba muchísimo a promocionar el negocio. Era parte de lo que soy”, expresó con pesar la florista Mabel.

El hecho ocurrió en plena zona céntrica, en un horario de alta circulación. Si bien, no trascendieron muchos detalles del trabajo investigativo, se supo que a través de cámaras de seguridad pudieron detectar a una mujer llevándose el carro.