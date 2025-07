Tragedia en Río Negro: murieron 4 personas tras chocar contra un camión

Río Negro. Un trágico siniestro vial ocurrido ayer sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 89, provocó la muerte de cuatro personas que viajaban en un vehículo particular cerca de la localidad de Catriel, en la provincia de Río Negro. Entre los fallecidos, hay dos menores de edad.

Según publicó Infobae, el hecho se registró este sábado alrededor del mediodía, en medio de una fuerte tormenta de nieve.

El accidente involucró a dos vehículos: por un lado, un tractocamión Mercedes Benz, que remolcaba un semirremolque marca Salto. Este camión era conducido por un hombre, con domicilio en Moreno, Buenos Aires, y pertenecía a la firma Transporte Lucmar. No sufrió heridas, por lo que no tuvo que ser atendido.

De acuerdo con el parte oficial, el conductor se dirigía desde Neuquén hacia Moreno, en sentido sur-norte por la traza nacional.

El segundo rodado, un Volkswagen Gol, transportaba a cuatro personas, dos mujeres, un niño y una niña, todos víctimas fatales del accidente.

De acuerdo con la versión brindada por el chofer del camión, el automóvil que circulaba en sentido contrario habría “mordido la banquina” en determinado momento.

A raíz de esa maniobra, el vehículo comenzó a derrapar en dirección lateral, impactando con el costado del acompañante contra la parte frontal del camión.

Producto del choque, el camión terminó detenido sobre la banquina este de la ruta, mientras que el auto quedó unos metros más adelante. Ambos vehículos quedaron orientados con la trompa del vehículo hacia el norte.