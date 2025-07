Sigue la búsqueda de Germán García en La Cumbre: “Se lo tragó la tierra”

La Cumbre. "No hay novedades, indicios, ni pruebas que digan que él hizo algo con su vida o se fue. No conseguimos nada. Estamos estancados. Se lo tragó la tierra”. Así hablaba hace algunos días Agustina, la hermana de Germán García, quien desapareció el 16 de julio pasado en La Cumbre.

Un impresionante operativo en el que participan más de 100 efectivos, continuará hoy con la búsqueda del hombre de 52 años, que salió de su domicilio y no regresó nunca más.

Personal policial de la Departamental Punilla Norte, de Defensa Civil de la Provincia, Defensa Civil del Municipio, Plan de lucha contra el fuego, DUAR y Patrulla Rural ha realizado un profundo rastrillaje en la zona, que sin embargo aún no ha dado resultados positivos.