Asalto violento: La amenazaron de muerte y le pegaron hasta desmayarla

Una vecina del barrio Carrera de Horizonte Norte, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, denunció haber sido atacada violentamente por dos motochorros que le propinaron una brutal golpiza para robarle el celular. Los malvivientes la sorprendieron en un descampado cercano a un canal, minutos después de haber dejado a sus hijos en el colegio.

Según relató en diálogo con El Doce, los ladrones amenazaron con dispararle y le pegaron hasta abrirle la cabeza.

«Escuché la moto atrás mío. Me pidieron el celular, intenté cruzar el canal y ahí me tiraron al piso y me empezaron a pegar. Uno me pegaba con un objeto. No sé si era una culata de pistola, un fierro o un arma armada por ellos»; declaró Rosa Trigo, la damnificada.

«Me amenazaban todo el tiempo con que me iban a pegar un tiro. Me pedían la billetera, les decía que no tenía más nada. Ya les había entregado el celular»; añadió la mujer, quien luego se desvaneció a causa del último golpe en la cabeza.

Cuando los asaltantes de retiraron del lugar en una moto, alcanzó a taparse el corte con una bufanda, cruzó el canal y pidió ayuda a un grupo de albañiles que trabajaba en el sector.