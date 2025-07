Una tía paterna tendrá la tenencia del bebé que sobrevivió a la tragedia en Villa Devoto

Buenos Aires. El Juzgado Civil Nº102 de la Ciudad de Buenos Aires otorgó la guarda provisoria del bebé que sobrevivió a la tragedia en Villa Devoto a una tía paterna. El nene sigue internado y su estado evoluciona de forma favorable.

El juzgado concedió la guarda a la tía en menos de 24 horas. La mujer podrá contar con la colaboración de sus dos hermanos.

Sobre los tiempos para definir el futuro del chico, el letrado explicó que será un proceso rápido si hay acuerdo entre las familias materna y paterna. Después, dependiendo de la medida -ya sea una prórroga de la guarda, una tutela o una adopción- los trámites suelen ser más largos porque intervienen distintos organismos y hay evaluaciones psicológicas y socioambientales por delante.

Por ahora, las condiciones para el niño dicen estar dadas en la Argentina, ya que el bebé no convivía con los abuelos franceses ni con otros familiares en Europa, sino que vivía con sus padres en España.

El jueves llegaron desde Francia los abuelos y un tío del bebé, por el lado de la familia materna, y seguramente habrá una reunión entre las partes para comenzar a decidir el futuro del chico.

El bebé, de 18 meses, sigue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Continúa con una cánula de alto flujo como apoyo respiratorio, no necesita drogas inotrópicas ni vasopresoras y su función cardíaca se encuentra estabilizada. Los análisis de laboratorio muestran mejoras y el examen neurológico es normal.

El episodio se produjo en una casa de la calle Sanabria al 3700. Allí murieron Demetrio De Nastchokine, Graciela Just, Andrés De Nastchokine, Marie Camille Lalanne y una niña de cuatro años, hija del matrimonio.

Las pericias indicaron que el motivo de los fallecimientos fue la inhalación de monóxido de carbono, producto de varias fallas en el sistema de calefacción y graves problemas de ventilación. Según los expertos, la caldera presentaba desperfectos, los conductos estaban dañados y todas las aberturas de la casa se encontraban selladas. La combinación de estos factores causó la acumulación del gas tóxico dentro de la vivienda.