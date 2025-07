La Justicia determinó cuándo comenzará el juicio contra Felipe Pettinato

Buenos Aires. La Justicia finalmente determinó cuándo se iniciará el juicio contra Felipe Pettinato, acusado de haber prendido fuego intencionalmente su departamento mientras estaba junto a su neurólogo Melchor Rodrigo, que murió calcinado en el acto mientras dormía en un sillón.

Según publicó Infobae, el juicio se realizará los días 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de septiembre. Serán solo seis audiencias ordenadas por el tribunal a través de la aplicación Zoom.

La acusación indica que el actor tomó un encendedor y un desodorante para crear una llamarada que incendió el lugar y que “no hizo nada” para salvar a quien lo trataba por sus adicciones.

El hecho en cuestión, se produjo el 16 de mayo del 2022 en el departamento que Felipe Pettinato tenía en el piso 22 del edificio ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. Cerca de las 23.30, los vecinos llamaron a los bomberos alertados por los lengüetazos de fuego que salían del interior del lugar. Luego se supo que adentro, estaban Pettinato y su neurólogo.

Las consecuencias del incendio para médico y paciente fueron llamativamente dispares. El cuerpo de Melchor fue encontrado en el lugar por los bomberos totalmente calcinado. Las llamas lo alcanzaron y lo consumieron. Sin embargo, el hijo de Roberto Pettinato salió de la escena sin un rasguño.

Los primeros peritajes indicaron que el incendio no se había producido de manera accidental, sino que el inicio de las llamaradas había sido provocado por un líquido acelerante (el alcohol del desodorante) y un elemento que encendió la llama inicial (el encendedor).

“Aunque no existen dudas de que Pettinato clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendio que él mismo generó”, indicó la fiscalía en su dictamen de imputación emitido el 6 de octubre del 2023.

Según la reconstrucción realizada por el fiscal Martín Mainardi, aquel día Melchor Rodrigo llegó al departamento de Pettinato a la mañana y se quedó ahí todo el día. “Es importante destacar que Rodrigo era de esos profesionales que se involucraban mucho con sus pacientes, por eso es por lo que, probablemente, había decidió pasar el día con Felipe”, explica una persona que conocía mucho al neurólogo.

Cerca del mediodía de ese 16 de mayo, Melchor realizó una videoconferencia al exterior a través de Zoom. Por la tarde, se comunicó con su madre para contarle lo exitosa que había sido la charla virtual y por la noche tuvo un contacto con su padre. Curiosamente, le dijo que en una hora iba a ir para su casa. Sin embargo, para las 23.30, cuando el fuego estaba a punto de iniciarse, se cree que el profesional se había quedado dormido sobre el sillón del living. Allí lo encontraron las llamas.

“Del análisis del cuerpo de Melchor Rodrigo se determinó que había ingerido benzodiazepinas y metilfenidato, drogas cuyo consumo en altas dosis puede producir depresión del sistema nervioso central. Estos datos, sumado a los efectos del monóxido de carbono y la hipoxia generada por el fuego y la inhalación de humo con diferentes sustancias, llevaron a los peritos médicos a concluir que podría haber ocurrido una sumatoria de efectos que causaron depresión respiratoria, toxicidad cardíaca y que podría haber provocado la muerte súbita al inicio del fuego", se explica en uno de los documentos emitidos por la fiscalía.

Para la acusación, estos informes y las demás pruebas permitieron concluir que las drogas ingeridas por Rodrigo le habrían generado un estado de inconsciencia que lo habría privado de toda posibilidad de reaccionar frente al primer contacto con las llamas.

El neurólogo nunca atinó siquiera a despertarse frente al fuego. Su cuerpo quedó calcinado en un 90%.

Durante las audiencias del juicio, además de intentar determinarse la autoría de Pettinato, probablemente los jueces intenten buscar respuestas a los múltiples interrogantes que el hecho despierta y todavía no fueron contestados. ¿Por qué Felipe Pettinato provocó el fuego intencionalmente? ¿Por qué el fuego lo inició en productos textiles que estaban próximos a la víctima que dormitaba en el sillón? ¿Por qué no intentó hacer algo para salvar a su neurólogo? Preguntas por ahora sin respuesta.

La imputación formal contra Pettinato hijo es la de incendio seguido de muerte. Es decir, que sí tuvo la intención de prender fuego el departamento y la muerte de Rodrigo fue una consecuencia de aquello. La pena en expectativa va de los 8 a los 20 años de prisión.