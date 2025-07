Trasladaron a una prisión federal a la concejala detenida por el ataque a la casa de Espert

Buenos Aires. Luego de que rechazarán su pedido de excarcelación, Eva Carina Alejandra Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol a la puerta del diputado libertario José Luis Espert, fue trasladada este sábado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro.

La medida judicial fue dictada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Secretaría N.º 2, a cargo del Dr. Juan Cruz Schillizzi. De esta manera, cerca de la medianoche, se concretó el traslado de la concejala de Quilmes desde la sede de la DUOF de San Isidro hasta la alcaidía de los Tribunales de Talcahuano.

La detenida quedó bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), tras la ejecución de la orden judicial. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que existiría la posibilidad que fuera trasladada nuevamente, con altas probabilidades de que el nuevo destino sea a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.

Después de que se abriera una causa por los ataques sufridos por el diputado nacional, Arroyo Salgado acusó a la concejala quilmeña de los delitos de atentado contra el orden público en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas. Estas últimas en concurso ideal con los delitos de malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley.

Concretamente, la magistrada responsabilizó de malversación a Mieri por la sospecha de presuntamente haber ido hasta Beccar con una camioneta Chevrolet S10 del Municipio que conduce la camporista Mayra Mendoza.

En medio de las averiguaciones, se constató que el vehículo sería propiedad de una empresa constructora, que la cedió en 2022 para el uso comunal en una obra vial. Asimismo, la funcionaria también fue acusada de “alteración” por supuestamente haber tapado parte de la chapa patente para que no sea identificada.

Según Arroyo Salgado, para la comisión del hecho, Eva Mieri “habría tomado parte cuanto menos en forma transitoria de una agrupación de personas” que tendría como objetivo “alarmar y/o amedrentar” a Espert, con el fin de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor, a la par de condicionar la actuación funcional y actividad política del mentado Diputado Nacional, alentando o incitando con ello a su persecución u odio a causa de sus ideas políticas”.

Previo a esto, la jueza rechazó el pedido de Domingo Rodríguez Basalo, uno de los abogados que defiende a Mieri, quien había reclamado su excarcelación por poseer inmunidad de arresto dada su condición de concejala y por no tener procesos penales ni haber sido condenada jamás por la comisión de un delito. Además, remarcó que su libertad no implicaba ningún riesgo para la investigación del caso; ni fuga ni entorpecimiento.

Pero Arroyo Salgado aclaró que los concejales pueden ser detenidos si existe una orden de un magistrado, como es el caso. Y justificó que siga en prisión porque la pena en expectativa para el delito que se le imputa a Mieri “oscila entre un mínimo de 3 años a un máximo de 14 años de prisión”.