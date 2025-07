Vecinos de Carlos Paz Sierras en alerta por un conocido delincuente

Villa Carlos Paz. Vecinos que viven entre calle Sucre y Congreso en el barrio Carlos Paz Sierras de Villa Carlos Paz manifestaron su preocupación por un conocido delincuente que los tiene a maltraer desde hace un tiempo.

Según contaron los vecinos, esta persona de aproximadamente 30 años sería el mismo delincuente que días atrás ingresó a robar a dos almacenes del barrio y se dio a la fuga ante la presencia policial. Expresaron que habita en una vivienda de calle Sucre y cuenta con varios antecedentes, incluso violencia familiar.

En la noche del lunes habría intentado ingresar nuevamente a un almacén, pero no logró su objetivo. "Todos sabemos que es él, no entendemos por qué la Justicia no ordena su detención. La Policía lo ve por los domos y viene, pero sigue suelto. La propia familia nos dijo que no saben que más hacer, que tiene problemas de adicciones y que incluso les roba a ellos. Después de las 7 de la tarde se lo ve que sale y nos ponemos en alerta", aseguraron los vecinos.