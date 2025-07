«Pudo habernos matado»: Habló la pareja chocada por el conductor alcoholizado

Ayer a la medianoche, un hombre y una mujer circulaban a bordo de una moto cuando fueron embestidos por un conductor alcoholizado en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz. Se trataba del mismo hombre que, meses atrás, había sido inhabilitado para conducir por haber protagonizado una violenta secuencia en el Cerro de las Rosas.

Luego de haber atropellado a los motociclistas, siguió su alocada marcha y terminó con su camioneta colgando de un barranco.

Los damnificados hablaron con EL DIARIO y aseguraron que no supieron quién los había chocado hasta que vieron las noticias y descubrieron que se trataba del propietario de una Fiat Toro de color blanca, quien en el mes de febrero, había insultado, amenazado y chocado intencionalmente a una pareja en la Avenida Rafael Núñez.

El hecho quedó registrado en un video viral que derivó en una sanción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Matías Reyna, de 22 años, regresaba de buscar a su novia en el trabajo cuando se cruzaron con el conductor, que iba a una alta velocidad y dio positivo en el test de alcoholemia con 0,804 gramos de alcohol en sangre.

«A la altura de Cárcano y Castelli, veo que la camioneta se me pone a la par. Yo iba por el carril izquierdo y me pasa por la mano derecha, se me pone a la par y me tira la camioneta encima. Nos tira a los dos y cuando yo caigo, termino abajo de la camioneta. Me pasa la rueda trasera por encima de la mano y la cabeza. Sino tenía el casco y todas las medidas de seguridad, me mataba. Nos arrastró unos metros»; contó la víctima.

«El conductor aceleró y se dio a la fuga. Mi papá me fue a buscar porque la ambulancia demoraba y nos fuimos. Quería llevar a mi novia a su casa. A la mañana, tenía mucho dolor en la pierna y la mano hinchada. Me fui al hospital y cuando veo las noticias, me di cuenta que era él. Después veo sus antecedentes y no puedo creer que siga manejando. Hay testigos, gente del kiosco que está enfrente, que vieron todo y contaron que iba a una alta velocidad. Hice la denuncia y siento que nos podría haber matado»; añadió.

Es importante recordar, que el conductor no sólo conducía alcoholizado, sino que además estaba inhabilitado para manejar.