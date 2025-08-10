Accidente en barrio Altos San Pedro: un auto chocó contra un árbol; hay dos heridos

Personal policial del CAP Carlos Paz fue comisionado a la intersección de Atenas y Chile, en el barrio Altos San Pedro de la ciudad de Villa Carlos Paz, tras registrarse un accidente de tránsito.

En el lugar, se entrevistaron con un hombre de 23 años, conductor de un automóvil VW Gol, y su acompañante de 26 años. Por causas que aún se investigan, ambos perdieron el control del vehículo, que terminó impactando contra un árbol.

El servicio de emergencia médica acudió rápidamente, asistiendo a los ocupantes, quienes presentaron heridas superficiales. Ambos fueron trasladados al nosocomio municipal para una valoración más completa.