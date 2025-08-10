Atrapan a un falso naranjita que exigía dinero en Alta Córdoba

Un operativo policial en barrio Alta Córdoba terminó con la aprehensión de un hombre de 39 años que solicitaba dinero a automovilistas mientras se presentaba como cuidador de vehículos.

El hecho ocurrió este fin de semana, cuando agentes que patrullaban la zona detectaron la maniobra y procedieron a identificarlo. Según fuentes policiales, el hombre vestía un chaleco refractario e increpaba a los conductores para exigirles un pago.

Noticias Relacionadas Detienen a joven de 16 años tras robo de vehículo a conductora de app

Durante la intervención se incautó el chaleco que utilizaba y se lo trasladó a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.