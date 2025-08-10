Atrapan a un falso naranjita que exigía dinero en Alta Córdoba

Intervención policial
Atrapan a un falso naranjita que exigía dinero en Alta CórdobaEl sospechoso, de 39 años, fue interceptado por la Policía y se le secuestró un chaleco refractario
Un operativo policial en barrio Alta Córdoba terminó con la aprehensión de un hombre de 39 años que solicitaba dinero a automovilistas mientras se presentaba como cuidador de vehículos.
El hecho ocurrió este fin de semana, cuando agentes que patrullaban la zona detectaron la maniobra y procedieron a identificarlo. Según fuentes policiales, el hombre vestía un chaleco refractario e increpaba a los conductores para exigirles un pago.
Durante la intervención se incautó el chaleco que utilizaba y se lo trasladó a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.