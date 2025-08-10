Catamarca: dos mujeres detenidas con más de 2 kilos de cocaína en cápsulas

Efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” interceptaron un colectivo que cubría el trayecto La Quiaca (Jujuy)–Mendoza y descubrieron que dos pasajeras transportaban cocaína en su cuerpo y oculta en prendas.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 596 de la Ruta Nacional Nº 38, en la localidad de El Portezuelo. Durante la inspección, los gendarmes detectaron que ambas mujeres carecían de constancia de ingreso legal al país y que, junto a sus asientos, tenían 42 cápsulas con una sustancia compacta dentro de medias.

El narcotest realizado por personal de Criminalística arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 528 gramos en esas cápsulas. Tras el hallazgo, el Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron el traslado de las detenidas al Hospital San Juan Bautista, donde los estudios médicos confirmaron que tenían más cuerpos extraños en el abdomen.

Tras la evacuación total, se contabilizaron 215 cápsulas, con un peso total de 2 kilos 44 gramos de cocaína. Las mujeres permanecen bajo custodia y se dio aviso a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia.