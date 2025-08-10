Clausuran depósito y pulverizadora sin habilitación en controles agropecuarios

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante inspecciones en establecimientos agropecuarios de Leones y Justiniano Posse, en los departamentos Marcos Juárez y Unión, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las Leyes Provinciales N° 9164 y N° 8820.

Durante los procedimientos se constató el uso de la receta fitosanitaria digital, la habilitación de equipos de pulverización y de sus operarios, así como la autorización de expendios y depósitos de productos fitosanitarios. También se controló la ausencia de productos prohibidos o restringidos.

Noticias Relacionadas Megaestafa desde la cárcel de Cruz del Eje: ya son 31 los imputados por fraudes telefónicos

Como resultado, se clausuró un depósito de fitosanitarios por falta de habilitación y una pulverizadora autopropulsada que operaba sin inscripción ni autorización vigente. Además, se intimó a los responsables a regularizar equipos con habilitaciones vencidas y a garantizar el uso obligatorio de la receta fitosanitaria digital.

La cartera recordó que toda aplicación de productos fitosanitarios debe ser realizada exclusivamente con equipos y operarios habilitados y que la receta digital emitida por un asesor fitosanitario es de carácter obligatorio.