Clausuran fiesta clandestina con más de 200 personas en Córdoba

Un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Dirección de Fiscalización y Control desarticuló una fiesta clandestina que reunía a más de 200 personas en un complejo ubicado sobre avenida Japón, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

El lugar fue clausurado por no contar con habilitación ni cumplir con las medidas de seguridad. Durante el procedimiento se secuestró equipamiento de sonido, luces, bebidas y otros elementos utilizados para el evento.