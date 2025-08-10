Córdoba: cayó con seis celulares, documentos y llaves robadas gracias al GPS

Un joven de 18 años fue detenido este domingo en barrio Observatorio, luego de que la Policía siguiera la ubicación de varios teléfonos robados para encontrarlo. El hecho comenzó en barrio Güemes, donde una persona denunció el robo de sus celulares.

Al dar con el sospechoso, se recuperaron seis teléfonos, llaves de viviendas, documentos, tarjetas de crédito y herramientas, entre otros objetos que serían de distintos hechos.

El joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.