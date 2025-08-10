Cuesta Blanca: joven motociclista sufre graves heridas al caer a un barranco

Un joven motociclista de 20 años resultó con graves heridas este domingo por la tarde luego de perder el control de su motocicleta CF y caer a un barranco, en la zona de la intersección de la Ruta 14 y la Ruta E-34.

De acuerdo al testimonio de su padre, de 55 años, el accidente se produjo por causas que aún se investigan. Personal policial de Cuesta Blanca llegó al lugar y entrevistó a los presentes, mientras un servicio de emergencias médicas asistía al herido.

El diagnóstico inicial indicó traumatismo de tórax cerrado y posible fractura de clavícula, por lo que el joven fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal para una valoración más exhaustiva.

El hecho fue puesto en conocimiento del magistrado interviniente y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.