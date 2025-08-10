Detienen a joven de 16 años tras robo de vehículo a conductora de app

Un joven de 16 años fue detenido en barrio Nuevo Argüello durante un operativo policial que permitió recuperar un vehículo y pertenencias robadas a una conductora de una aplicación de viajes.

El hecho ocurrió cuando la mujer fue abordada en la zona y despojada de su automóvil junto con otros objetos personales. La intervención de efectivos en el sector posibilitó localizar el rodado y detener al sospechoso.

Noticias Relacionadas Atrapan a un falso naranjita que exigía dinero en Alta Córdoba

El joven fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.