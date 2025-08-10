Detienen a un hombre por un incendio que dañó silobolsas y alambrados

Un hombre mayor de edad fue detenido en Coronel Moldes acusado de iniciar un incendio en un establecimiento rural. Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron varias hectáreas de campo.

El fuego provocó daños en alambrados, tendido eléctrico y en silobolsas que contenían soja. Personal policial y de bomberos trabajó en la zona para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas productivas.

El detenido quedó a disposición de la justicia mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias del hecho.