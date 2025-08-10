Detuvieron al esposo y una hija de la mujer víctima de servidumbre en Despeñaderos

Una investigación judicial destapó en Despeñaderos un caso estremecedor, una mujer fue mantenida en condiciones de servidumbre por más de 20 años. La denuncia anónima que llegó a la Fiscalía de Alta Gracia permitió que personal médico y judicial ingresara a la vivienda del barrio IPV, donde la víctima fue hallada en estado de shock y con un deterioro físico extremo.

Según relataron los investigadores, la mujer presentaba una desnutrición tan grave que aparentaba cerca de 80 años, y sus pies tuvieron que ser atendidos de urgencia, las uñas estaban tan largas que fue necesario cortarlas con una amoladora. También denunció que era golpeada, mantenida encerrada sin contacto con el exterior y alimentada solo de manera ocasional.

El fiscal Alejandro Peralta Otonello ordenó la detención del esposo de la víctima, acusado de abandono de persona, y de una de sus hijas, imputada por abandono agravado. Otros dos hijos fueron también acusados, aunque permanecen en libertad.

La noticia conmocionó a los vecinos y no pueden explicar cómo la situación pasó inadvertida, considerando que el acusado solía recibir visitas para asados y que la hija detenida trabajaba en el municipio.

La víctima permanece internada en el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde recibe atención médica y apoyo psicológico, mientras la causa sigue bajo secreto de sumario.